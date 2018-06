Avviati i primi test mondiali sulla salute degli oceani, raccolti 200 campioni

Il riscaldamento globale è realtà: perse tremila miliardi di tonnellate di ghiaccio. «Livello del mare +8 mm»​

Il 29 giugno a Milano "Run for The Oceans" contro l'inquinamento degli oceani con Ian Thorpe

Giovedì 21 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Oggi è stato effettuato ilsulla salute degli. L'(OSD) raccoglierà campioni in, dalle coste del Pacifico a quelle dell'Atlantico, compreso il Mediterraneo e le coste italiane. L’è quello di analizzare e studiare la composizione delle acque, censire i batteri presenti e il plancton, i fattori inquinanti e l'impatto dei cambiamenti climatici. I primi a raccogliere isono stati i ricercatori australiani, che hanno postato le foto dell'analisi sui social. Tra gli altri gruppi che operano per la missione vi sono gli esperti delladi Napoli, dell'delle Marche e dell'a Trieste.Il presidente dellaai microfoni dell'ha detto:“La raccolta simultanea di campioni in tutti i mari del mondo ci darà una fotografia globale della salute degli oceani. Quest'anno per la prima volta, il test oltre a dare informazioni di base sulle caratteristiche delle acque e dei batteri presenti, che sono importanti per determinare la balneabilità delle acque, analizzerà anche gli organismi più grandi, quelli del plancton”. Il test che coinvolge quasi tutti gli stati è nato su iniziativa del progetto(Marine Microbial Biodiversity, Bioinformatics, Biotechnology) ed è stato finanziato dall'per sviluppare approcci innovativi nello studio della