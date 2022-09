Atacama, accade una volta ogni sette anni: la magica fioritura del deserto

È considerato il più arido della Terra, molto più della Death Valley, e si estende per 105 kmq tra le cime delle Ande e le montagne del litorale che vanno a creare un microclima particolare per cui non si formano nuvole su Atacama. Si trova in Cile ed si contraddistingue per la sua fioritura che avviene ogni 7 anni circa ricoprendo la terra secca di 200 specie floreali diverse. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Settembre 2022, 20:17

