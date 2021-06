ANTER Green Awards, lunedì 28 giugno la premiazione per gli studenti vincitori del progetto 'Il Sole in Classe'

Si è conclusa la 7° edizione degli ANTER Green Awards, il contest che premia le scuole che hanno aderito a “Il Sole in Classe”, il progetto di educazione ambientale di ANTER - Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili. La premiazione avverrà in versione digitale e sarà trasmessa in diretta lunedì 28 giugno dalle ore 20:00 sulle pagine Facebook di ANTER, NWG Energia e TeleAmbiente.

A presentare l’evento sarà Mario Acampa, conduttore del programma su RaiGulp in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione,“La Banda dei FuoriClasse”, insieme all’illustratore Gabriele Pino. Imparare, condividere, festeggiare e incontrare, saranno le quattro parole chiave che guideranno l’evento nel corso del quale, oltre alla presentazione dei progetti delle scuole vincitrici, interverranno ospiti e figure istituzionali che supportano il progetto di ANTER. In particolare, saranno presentati in anteprima dal Dott. Nando Pagnoncelli i risultati della terza edizione dell’indagine condotta da IPSOS sul tema “Gli italiani e le energie rinnovabili”. Le prime 10 scuole classificate si aggiudicheranno premi per un valore totale di oltre 10.000 euro che, offerti da NWG Energia Società Benefit e B Corp, vengono messi in palio per l’acquisto di materiale didattico.

All’edizione ANTER Green Awards 2021 hanno partecipato 119 elaborati, frutto dell’impegno ca. 4000 alunni su tutto il territorio nazionale. “Le Bellezze d’Italia sono infinite, proteggiamole con le energie pulite” è stato il claim della settima edizione che racchiude lo scopo del contest: diffondere e sensibilizzare, grazie agli elaborati delle scuole in gara, tematiche di sostenibilità e tutela ambientale partendo proprio dalle bellezze paesaggistiche locali. Il Sole in Classe è un progetto formativo - nato nel 2014 - promosso da ANTER nelle scuole primarie e secondarie di I grado del territorio nazionale, per sensibilizzare le giovani generazioni sul tema delle energie rinnovabili e sull’importanza di un quotidiano stile di vita più rispettoso dell'ambiente. Partire dai più piccoli per educare il mondo alla sostenibilità. Dalla nascita del progetto ad oggi si sono svolte più di 4.000 lezioni con il coinvolgimento di oltre 200.000 alunni (in tutte le regioni d’Italia).

Nonostante l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, per proseguire l’azione di sensibilizzazione, ANTER ha proposto per l’anno scolastico 2020/2021 una versione online del progetto culminata con la “La Settimana de Il Sole in Classe”, iniziativa che ha permesso agli insegnanti di svolgere la lezione in autonomia grazie ai materiali didattici messi a disposizione dall'Associazione

