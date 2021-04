ACEA Energia: nasce l’applicazione per la ricarica dei veicoli elettrici

Mobilità, sostenibilità e sviluppo di strumenti che consentano un più semplice utilizzo dei veicoli elettrici. Acea entra ufficialmente nel business dei servizi di ricarica per la mobilità elettrica su tutto il territorio nazionale attraverso il lancio dell’ app “Acea e-mobility” che permette di ricaricare il proprio veicolo elettrico su oltre 10.000 punti abilitati, grazie ad accordi che l’azienda ha sottoscritto con altri operatori del settore. Scopo dell’applicazione è dare al cliente uno strumento più semplice per gestire le varie fasi del servizio di ricarica.

Pertanto, sarà possibile, localizzare le colonnine attive disponibili, prenotarle, ricaricare il proprio veicolo elettrico, monitorare lo stato di avanzamento della ricarica e gestire i pagamenti con carte di credito, carte prepagate e Apple Pay. L’azienda renderà disponibile anche un mobility – card per usufruire di altri servizi, nonché dei modelli di Wallbox che consentiranno ai clienti di ricaricare i veicoli presso la propria abitazione. La mobilità sostenibile, sta prendendo sempre più forme concrete, fa parte del business del Gruppo Acea, che, già da tempo ha deciso di investire in questo settore prevedendo nel piano industriale 2020- 2024 l’installazione di 2.200 colonnine elettriche, per un investimento complessivo di 29 milioni di euro. Scopo del Gruppo è la riduzione delle emissioni in un’ottica di un mondo sempre più sostenibile che tuteli in primis l’ambiente.

“L’ingresso nel business dei servizi di ricarica dedicati alla mobilità elettrica – ha dichiarato Giuseppe Gola, Amministratore delegato del Gruppo ACEA – è un importante passo che l’Azienda sta compiendo per diventare uno dei principali player per l’e-mobility non solo a Roma, ma su tutto il territorio nazionale”.

Nei fatti, l’azienda ha già dato il via a una serie di iniziative in corso di implementazione per sviluppare la mobilità elettrica su tutto il territorio nazionale, con un focus importante per le grandi metropoli. “La focalizzazione sulla mobilità elettrica, anche con l’attivazione di servizi ad alto valore aggiunto per il cittadino, è in linea con la nostra strategia che punta a supportare la transizione energetica favorendo lo sviluppo della mobilità sostenibile, in particolare all’interno dei grandi centri urbani, dove è più forte l’impatto ambientale, in coerenza con gli obiettivi del Green Deal e con i valori del Gruppo”, ha concluso Gola.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Aprile 2021, 18:45

