Zucca record: oltre una tonnellata di peso. Ma la più pesante è in Italia

E' proprio il caso di dirlo. Uno zuccone. Travis Gienger ha stabilito il record negli Stati Uniti per la zucca più pesante di sempre. Oltre un tonnellata il peso raggiunto e dimostrato durante il Pumpkin Festival, in California. 1.161 chilogrammi, il peso esatto raggiunto dalla super zucca allevata dall'insegnante del Minnesota, che ha stravinto il concorso annuale, giunto alla 50° edizione.

Super zucca

Per portare quell'enorme zucca da una tonnellata Gienger ha guidato il mezzo speciale per 35 ore, per raggiungere Half Moon Bay, a sud di San Francisco. L'uomo non è nuovo ad imprese del genere, visto che appena due anni fa, aveva stabilito il nuovo record, poi superato la scorsa settimana a New York, che il coltivatore ha nuovamente superato con lo zuccone da oltre mille chilogrammi.

Record in Italia

C'è da aggiungere però, che il vero record mondiale, ci porta nel nostro paese, in Italia, dove è stata misurata la zucca più pesante di sempre, certificata dal Guinness World Records, dal peso di 1.225 chilogrammi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Ottobre 2022, 14:05

