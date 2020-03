Zeppole di San Giuseppe gratis e a domicilio per la festa del papà: come farsele spedire

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Marzo 2020, 12:58

? Ci pensano Foodys e PuroSud, chePuroSud le realizzerà e i rider di Foodys, con tutte le precauzioni igieniche del caso, le consegneranno a chi si prenoterà (l'iniziativa è valida esclusivamente per la città di Roma). Per accaparrarsele, basta cliccare sul link apposito: http://bit.ly/zeppole-purosud . Le prime due, perfette per stupire i propri papà in questo giorno di festa in un momento di emergenza sanitaria e sociale, sonoE se si vogliono più di due zeppole? Con pochi euro ci si assicurano box da 4, 6 e 12 zeppole, anche con ricotta.Simone Ridolfi, CEO diha spiegato: «La nostra missione è sempre stata quella di portare emozioni a casa delle persone. Oggi sentiamo che il nostro ruolo è diventato quello di portare un po' di normalità in queste settimane difficili. Quale migliore occasione, se non una tradizione che rischiava di essere in pericolo? Con le pasticcerie chiuse, non potevamo lasciare le famiglie senza il classico dolce di San Giuseppe. E per coloro che possiedono un ristorante o un’attività commerciale legata al mondo enogastronomico, in settimana apriremo uno sportello di consulenza gratuita ».Vito Mirko Greco, fondatore di, sottolinea: «Siamo solidali da sempre: ogni giorno, per esempio, doniamo l’invenduto alla Chiesa. Adesso che siamo chiusi a seguito delle misure contro il contagio, abbiamo pensato di essere vicino alle persone che sono costrette a stare in casa: per me è un onore poter offrire a tutti i papà di Roma un momento di felicità e dolcezza con le nostre zeppole di San Giuseppe».