Gelato, 5 proposte che faranno tendenza in questa calda estate 2022

Estate è sicuramente sinonimo di caldo, sole e cibi freschi. Ogni anno come i tormentoni canori, anche il gelato e i dolci freschi hanno le loro tendenze spopolando nelle migliori gelaterie e pasticcerie del Belpaese. Grazie all’incontro tra due eccellenze italiane, Zafferano 3 Cuochi, lo zafferano per antonomasia e Cosaporto.it, il Quality Delivery che dal 2017 ha creato una vera a propria rete tra le eccellenze di Maestri e Artigiani del nostro Paese, l’estate 2022 sarà una DOLCE ESTATE.

Protagonisti? Alcune delle migliori pasticcerie e gelaterie italiane che hanno ideato e realizzato per l’occasione un gelato o un dolce estivo con un ingrediente speciale: lo Zafferano 3 Cuochi! Attraverso la DOLCE ESTATE by Zafferano 3 Cuochi e Cosaporto.it, gli artigiani coinvolti raccontano la passione per la sperimentazione e la ricerca di idee sempre nuove per stupire dolcemente i propri clienti. Un dolce o un gelato con un aroma, un profumo e un colore inconfondibili e con un ridotto uso di zucchero grazie all’aggiunta di Zafferano 3 Cuochi.

La DOLCE ESTATE by Zafferano 3 Cuochi e Cosaporto.it sarà anche all’insegna della salute perché con meno zuccheri aggiunti. L’uso di zafferano nelle ricette permette infatti di ridurre l’uso di zucchero, per un gusto naturalmente dolce! Insomma, saranno il must have della stagione, proprio per tutti!

La DOLCE ESTATE sarà disponibile in edizione limitata fino al 31 luglio da: • Corona Alta Pasticceria • Enrico Rizzi • AMMU • Gelateria Marghera • Mara Dei Boschi

E ordinabile su www.cosaporto.it

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Luglio 2022, 20:52

