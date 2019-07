Il White Lady rivisitato da Sacha diventa "Oriental"

di Nicole Cavazzuti

Giovedì 11 Luglio 2019, 09:22

Ecco come preparare a casa l', la rivisitazione in chiave giapponese del White Lady di Sacha Mecocci, barman del: ghiaccio, 1 tazzina di Kino Gin, 1 bar spoon di liquore alla violetta Quaglia, un quarto di tazzina di sciroppo al gelsomino, mezza tazzina di succo fresco di bergamotto, due gocce di albume pastorizzato, tre gocce di Angostura Bitter per la decorazione.: versare gli ingredienti in un barattolo colmo di ghiaccio, agitare con forza, filtrare con un colino in una coppetta da cocktail, 3 gocce di angostura come top.