Viviana Varese, la chef si reinventa. Ed ecco che arriva il food truck firmato per aperitivi in piazza nel cuore di Milano

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Giugno 2020, 12:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un nuovo format per la chef imprenditrice Viviana Varese. Una stella Michelin di Viva, il ristorante al secondo piano di Eataly Smeraldo, ha appena inaugurato VIVA IN PIAZZA. Oltre che la riapertura del ristorante in piazza XXV aprile, sarà possibile fare un apertivo all'aperto, sotto ombrelloni eleganti e piante di ogni tipo tra tavoli bianchi sistemati proprio in piazza. Pesce fresco, ostriche e bollicine Franciacorta, con una griglia di prezzo variabile (piatti da 8 euro all'aperitivo di 25). Tutto super controllato dalla chef.E poi ancora, 10 etichette di Gin dai sapori e profumi differenti saranno protagoniste insieme al miglior pesce crudo e cocktails d’autore.Per i più tradizionalisti - al secondo piano di Eataly Smeraldo da VIVA VIVIANA VARESE 2 menù degustazioni: La storia è Viva! e Re-viva-l - con i suoi piatti storici.Con l'apertura in piazza, diventano tre i locali della Varese. Pochi giorni fa, l'inaugurazione dell’osteria contemporanea VIVA LA TERRAZZA a Manerba del Garda.Info VIVA IN PIAZZAAperitivo € 25,00Cena Menù degustazione € 70 euro Sarà possibile l’aperitivo da asportoOrari di aperturaDa lunedì a venerdì 17.30 – 23.00. (dalle 17,30 alle 20 aperitivo – dalle 20 alle 23 cena)Sabato 12.00 – 15.00 (pranzo) e 17.30 – 23.00 (dalle 17,30 alle 20 aperitivo – dalle 20 alle 23 cena) Domenica 12.00 – 15.00 (pranzo) e 17.30 – 23.00 (dalle 17,30 alle 20 aperitivo – dalle 20 alle 23 cena)