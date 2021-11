Virginia Raffaele e la 'dieta della colazione' che segue: cos'è, trucchi e benefici

LOLNEWS.IT - Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, Virginia Raffaele torna in tv dopo qualche tempo: la comica e imitatrice ha superato i 40 anni ed è ancor più bella di quando ha iniziato a farsi conoscere al grande pubblico. Il suo fisico da urlo le permette di imitare senza alcuna invidia alcune delle donne più sexy dei nostri tempi, come Sabrina Ferilli e Belen Rodriguez, e per mantenersi in forma – anche se il corredo genetico è già ottimo – Virginia Raffaele usa qualche accortezza. Come ha rivelato in qualche passata intervista, lei pratica quella che ha ridefinito ‘dieta della colazione’: in cosa consiste? (Foto: Kikapress - Music: "Summer" from Bensound.com)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Novembre 2021, 17:36

