«Se il tappo sa di tappo, anche il. Se il tappo sa di vino, anche il vino sa di vino». Una frase molto semplice ma valida, in linea di massima, per capire se il vino che avete acquistato avrà ungradevole o meno. Può capitare, d'altronde, che per un(non voluto o previsto dai produttori) il sapore del vino sia leggermente alterato. Se capita anche a voi, sappiate che è possibile rimediare al deludente acquisto senza rassegnarsi.Nella stragrande maggioranza dei casi, infatti, l'alterazione del sapore del vino dovuta ai tappi in sughero è dovuta ad un, l'Armillaria Mellea, che è naturalmente presente nel legno della quercia, da cui si ricavano i tappi delle bottiglie. A concorrere a questo fenomeno possono esserci però altri funghi, tipici delle cantine, come l'Aspergillus, il Penicillium o il Mucor. L'odore di tappo che ne deriva ha un nome ben preciso:. Non è un fenomeno comune, ma neanche troppo raro: si stima che, all'incirca, ildi vino prodotte siano affette da questa alterazione. Se avete acquistato un vino che sa di tappo, potete pretendere unpresso il punto vendita, anche se sarebbe bene conservare sempre lo scontrino prima di presentare eventuali reclami.I rivenditori, infatti, sono tenuti per legge a rimborsare i prodotti la cui qualità non corrisponde alle aspettative: lo stabilisce il. Ci sono però delle tempistiche molto rigide: la scoperta dovrebbe avvenire entro due anni dall'acquisto e il reclamo va presentato ufficialmente entro 60 giorni. I produttori e i rivenditori sono tenuti a rimborsare l'acquisto, anche se non si tratta di un iter molto semplice: in caso di reclami, infatti, i tempi della giustizia potrebbero essere lunghi e la strada piuttosto tortuosa. Diversa, invece, la situazione in cui un vino dall'odore di tappo venga consumato al ristorante: in quel caso, dopo il primo assaggio, l'alterazione va fatta presente subito.