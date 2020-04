Frascati Superiore Gabriele Magno, da Grottaferrata il vino come piace ai Papi

Dai terreni vulcanici della Valle Marciana, in quel di Grottaferrata, piena zona della DOC Frascati, trae linfa e vigore uno dei vini con il miglior rapporto qualità-prezzo d’Italia. È un Frascati sincero, schietto e potente, prodotto da Gabriele Magno, vignaiolo che, con il socio Luigi Fragiotta, gestisce un piccolo gioiello di 5 ettari di vigna. Il vino, prodotto interamente in acciaio, si presenta di colore paglierino intenso. Al naso ricorda la ricchezza aromatica dei migliori Frascati, quelli amati dai Papi e dai poeti: pesca, susina, agrumi, fiori di acacia e macchia mediterranea. Fragrante, sapido e fresco in bocca, “pericolosamente” dissetante e, di gran lunga, appagante. Da abbinare con spaghetti allo scoglio. Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Aprile 2020, 08:32

