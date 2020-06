Bolgheri Rosso in barrique

Da oltre quarant’anni Le Macchiole sono un simbolo dell’enologia di Bolgheri. Gestita da qualche anno dalla tenace e preparata Cinzia Merli, questa piccola cantina della costa toscana ha saputo conquistare, con i suoi vini potenti e di territorio, gran parte dei più esigenti gourmet del mondo, meritando votazioni da capogiro sulle maggiori riviste di vino d’oltreoceano. Affinato per 10 mesi, 80% in barrique il restante in cemento, il Bolgheri Rosso è rubino denso e luminoso alla vista. Aromi intensi di frutti di bosco e amarene, poi spezie, cenni balsamici e ginepro. Morbido e denso in bocca; piacevolmente fruttato e dal tannino setoso. Da abbinare con un controfiletto di chianina alla griglia, rigorosamente al sangue.



LE MACCHIOLE lemacchiole.it Bolgheri DOC Rosso 2018 Uva: Merlot 40%, Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Syrah Alc. 14,5% Euro 20 - Servizio: 18 °C, calice ampio Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Giugno 2020, 10:57