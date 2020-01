Giovedì 16 Gennaio 2020, 09:01

Dario Paolucci, bar manager del Wisdomless Club di Roma, ci spiega come fare a casa il suo signature drink Venti Tropicali.: mezza zolletta di zucchero bianco, un cucchiaino di Amaro Venti, un goccio di soda, una tazzina di Rum Don Papa.: appoggiare su un colino mezza zolletta di zucchero, versarvi sopra un cucchiaino di Amaro Venti e capovolgere il colino in un barattolo di vetro. Aggiungere poi un goccio di soda e schiacciare lo zucchero. Versare quindi una tazzina di Rum Don Papa, inserire il ghiaccio e miscelare per diluire e raffreddare.: il Rum Don Papa viene dall’isola di Negros, nota per produrre la migliore canna da zucchero delle Filippine.