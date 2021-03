Boom di acquisti Food&Beverage on line: +126% di prodotti venduti e numero di ordini raddoppiati nel 2020

ll 2020 è stato l’anno della gastronomia online. Secondo l’Osservatorio eCommerce B2c del Politecnico di Milano, gli acquisti online dei consumatori italiani nel comparto Food&Grocery sono aumentati del 55%. In questo contesto di accelerazione del Digitale, Veepee, l’e-commerce leader nell’ambito delle flash-sales, implementa la sua offerta anche nel settore F&B, realizzando per i suoi clienti un’esperienza di shopping ancora più completa all’insegna del lifestyle. A conferma di un forte aumento della domanda, nel 2020, in Italia, Veepee ha visto crescere del 126% il numero di prodotti venduti del comparto F&B e raddoppiare gli ordini, a fronte di un aumento del 30% delle vendite flash relative a questo settore. I prodotti più acquistati sono stati caffè, pasta, vino, cioccolato, olio, bevande e altre specialità alimentari.

IL NUOVO CANALE GOURMET DI VEEPEE

Se originariamente il concetto di acquisto online su Veepee era maggiormente legato a prodotti moda - il Fashion rappresenta infatti il 60% delle vendite – nel corso del tempo altre categorie hanno trovato un ruolo fondamentale all’interno del sito, ed oggi anche la gastronomia vuole la sua parte. Le abitudini di acquisto degli italiani si sono infatti evolute, includendo nei propri interessi anche la categoria Food&Beverage con una maggiore propensione all’acquisto online: con questi ingredienti la nuova ricetta firmata Veepee prende forma grazie al nuovo canale Gourmet, una sezione dedicata e presente in home page, rispondendo all’obiettivo di ampliare ulteriormente l’offerta del sito che oggi coinvolge 72 milioni di iscritti, di cui quasi 13 milioni in Italia. “Il canale Gourmet nasce dall’analisi del comportamento d’acquisto dei nostri clienti, sempre più orientati ad un’esperienza di shopping che spazia tra le varie categorie e che potremmo definire “lifestyle” perché abbraccia più universi. Abbiamo infatti registrato un incremento del 23% di visitatori nelle vendite di gastronomia, e spesso i clienti aggiungono al loro carrello prodotti F&B a completamento dell’ordine. La nuova sezione Gourmet si aggiunge alle storiche categorie come Moda, Casa, Scarpe, Bambini ed al più recente canale Viaggi”, afferma Andrea Scarano, Country Manager di Veepee Italia.

VARIETA’ E AMPIEZZA DELL’OFFERTA

Oltre alla possibilità di acquistare in ogni momento e alla comodità della consegna a domicilio, il canale Gourmet propone una raccolta di vendite presentate in modo coinvolgente e user-friendly, raccontando i diversi brand e prodotti attraverso schede dettagliate con suggerimenti di abbinamento, e creando un percorso esperienziale e di intrattenimento. Le proposte all’interno della sezione sono caratterizzate dalla varietà delle vendite che funzionano sempre secondo la logica delle ”flash-sales” con durata limitata: grandi marche e piccoli produttori, campagne multi-brand tematiche (in questo momento il tema della Pasqua), vini, birra, bevande e prodotti tipici italiani, ma anche specialità internazionali, cucina etnica e prodotti specifici come ad esempio senza glutine. A confermare ulteriormente il trend sono le nuove abitudini di vita e di gestione del quotidiano degli italiani, che trascorrono anche più tempo a casa e in cucina. Il canale Gourmet di Veepee permette di viaggiare virtualmente attraverso i sapori e scoprirne di nuovi ogni giorno.

L’ORGOGLIO DEL MADE IN ITALY

“Veepee da sempre pone al centro la stretta relazione con i brand partner: anche con questo canale Gourmet siamo quindi orgogliosi di poter dare valore e visibilità al Made in Italy, non solo sul territorio nazionale ma anche all’estero, dove i prodotti italiani sono fortemente apprezzati anche a tavola”, conclude Andrea Scarano. Nata nel 2013 su Veepee in Francia, la categoria della Gastronomia è stata successivamente implementata in Italia, con la strategia di proporre brand italiani e stranieri con prodotti di qualità. Con partnership consolidate e sempre più numerose, il Gruppo Veepee è oggi presente in 12 paesi e collabora a livello globale con 7.000 brand di cui 900 in Italia. Prosegue dunque la relazione tra Veepee e i brand partner, a cui il sito mette a disposizione il proprio know-how, dati e insight preziosi per conoscere il consumatore, oltre che l’opportunità di esplorare o aumentare la propria presenza in nuovi mercati in Europa, agendo come volano per l’internazionalizzazione.

