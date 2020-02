Valhalla, il ristorante sui Navigli per un banchetto vichingo

Avete terminato l'ultima stagione della serie Vikings e siete in astinenza dei valorosi esploratori del Nord? Provate un loro banchetto in via Ronzoni in zona Navigli a Milano, dove si trova l'unico ristorante vichingo in Italia: Valhalla. Nel locale voluto da Igor Iavicoli (33 anni) e Milena Vio (29 anni), e firmato dall'artista Pietro Spoto, ci si ritroverà tra elmetti dorati e scudi. Un grande tavolo sociale vi aspetta per brindare con tanto di Skol. Il menu è firmato dallo chef Mauro Molon, il focus è sulla selvaggina e i nomi sono legati alla saga: Odino è una tartare di cervo e Thor una selezione di back ribs di manzo irlandese.



VALHALLA - Milano, via Gaetano Ronzoni 2. Tel. 0284041503; dal lunedì al sabato 19-23 - prezzo medio 45 euro. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Febbraio 2020, 09:57

