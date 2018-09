Valentina Scarnecchia, la chef con due "padri". Il calciatore e Beppe Grillo

Venerdì 28 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non le piacciono i format televisivi dove gli chef sono showman, non andrebbe mai ad une con i suoi due padri, parla di cucina e politica. Lei è, chef e volto del canale tematico Alice, dove col programma, gira l'Italia alla scoperta delle tradizioni culinarie. Dicevamo dei due padri, si perché quello naturale è, calciatore di Serie A fino al 1985 ed ex-marito di Parvin Tadjk, la mamma di Valentina e moglie di, con cui è cresciuta sin da bambina.Cosa succede nel suo programma Il Piatto forte?Abbiamo già fatto tre edizioni itineranti, toccando quasi tutte le regioni, in particolare i piccoli comuni. Proponiamo i piatti tipici della tradizione, anche quelli che stanno scomparendo, tipo le interiora, le teste di cinghiale.Piatti poveri?Si, alcuni sono rimasti tali, mentre altri invece sono diventati costosi.Come nasce questa passione per la cucina?Nasce con me, ho sempre cucinato sin da bambina. Ho imparato alcune ricette di mio nonno che veniva dall'Iran, da mia nonna romagnola e mia madre, una grande cuoca casalinga, poi ho studiato tanto e cucino tantissimo.Ormai la cucina è protagonista in tv. Cosa ne pensa di questi format?Ci sono due vie diverse di fare cucina in tv. Una è informazione, nel senso che proponi ai telespettatori delle ricette da fare e poi c'è lo spettacolo, che mi piace meno. Mi riferisco ai vari programmi dove si tirano i piatti, dove ci sono dei tempi serrati per cucinare.Non segue Masterchef?Io lo guardo con le amiche, ma non imparo niente è solo intrattenimento.Questi chef televisivi sono dei punti di riferimento?Sono persone che hanno un background pazzesco, oggi sono molto showman. S'impara poco da quello che potrebbero dare, perché raramente preparano del cibo in televisione. Sto cercando di essere diplomatica.Suo padre, Roberto Scarnecchia, è stato un calciatore ed oggi è un cuoco.Ha iniziato come cuoco da brigata, ora invece fa un programma Mister Chef su Roma Channel e mi fa sorridere perché non sono abituata a vederlo in questa veste.Vi confrontate?Abbiamo due tipi di cucina molto diversi. Io faccio le tagliatelle al ragù e lui la spuma di mango, è molto gourmet rispetto al mio modo di cucinare.E con l'altro padre, Beppe Grillo?Lui è molto amico del Maalox per molti motivi, come dice sempre lui, ma detesta la mia cucina perché dice che è molto pesante, ma non si può andare avanti col riso in bianco. Ho lasciato un marito per questo motivo, ma lui non lo posso lasciare.Tra politica e calcio, cose sceglie?Il calcio, anche se mi piace la politica e la seguo.Si confronta con Beppe Grillo?Sempre, io condivido il suo pensiero, da sempre, senza tirare in ballo terzi. Per quanto riguarda me e lui siamo in perfetta sintonia, quello che invece succede al di fuori di noi due, ci sono mie opinioni e sue opinioni.Grillo ha fatto tanta televisione negli anni Ottanta, poi è stato messo da parte. Per lei come va?Anch'io continuo ad avere questo problema, perché c'è paura che io possa dire qualcosa. Quando ci sono le dirette vedo le persone preoccupate, forse pensano che sotto la giacca da chef io abbia la maglia del Movimento 5 Stelle. E poi perché credo che il ragionamento sia “prendiamo un'altra persona che può essere meno impegnativa”. Ad oggi ci sono ancora delle reti televisive dove io non riesco a lavorare.Il mondo della cucina privilegia gli uomini?Il cuoco è un lavoro molto faticoso e per le donne, con desideri di maternità e famiglia, può essere difficile e per questo motivo probabilmente ce ne sono meno, ma discriminazioni io non ne ho viste. Si tende a premiare il talento.Parteciperebbe ad un reality?Neanche morta. Io voglia che la gente mi veda preparata, a parlare di cose che mi competono, non ho voglia di piangere, di portare davanti a tutti momenti di debolezza. Non mi interessa parlare di fatti personali, h 24 davanti alle telecamere. La trovo l'ultima spiaggia per cercare di rimanere famosi, cosa che io non sono e quindi sono contenta così.