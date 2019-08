Vacanza senza sorprese: come pulire il frigorifero prima di partire in tre semplici mosse

Domenica 11 Agosto 2019, 16:34

Valigia, fatta. Finestre, chiuse. Spazzatura, buttata. Manca qualcosa da fare prima di partire per le agognate vacanze : svuotare eil! Sì, perchè lasciarlo per troppo tempo incustodito può riservare brutte sorprese al ritorno. Vediamo tutti i passaggi da seguire.Se stai per partire per un lungo periodo di vacanza, è bene svuotare completamente il tuo frigorifero e staccare la corrente. Se, invece, starai fuori solo qualche giorno, questa seconda operazione può essere evitata. Ma, mi raccomando, non lasciare cibo e avanzi all'interno del frigo se non vuoi che batteri e animaletti vi si annidino dentro!Per evitare odore di marcio e brutte sorprese al ritorno dalle vacanze, fai uno sforzo e prima di partire pulisci tutto con attenzione. Il consiglio è utilizzare uno spray apposito oppure utilizzare sostanze naturali come bicarbonato, aceto e limone (anche mischiati. Entrambi servono per assorbire gli odori).Munisciti di asciugamani, spatola per rompere il ghiaccio e molta, moltissima pazienza. Prima di farlo, però, è indispensabile ricordarsi di staccare la spina dalla corrente per prudenza.