di Silvia Natella

Dall’unione di eccellenze italiane comeil primo Salone Internazionale del Caffè. Dal 9 all’11 giugno il popolo degli estimatori dell’espresso e non solo si è dato appuntamento a Torino per degustare prodotti delle torrefazioni locali, ma anche varietà più lontane.Nel capoluogo piemontese sono sorti i primi salotti dedicati alla bevanda e la kermesse ha creato l’occasione per scoprire cosa si cela dietro un buon prodotto. «Molti torinesi - spiega la sindaca- sono orgogliosi del fatto che la storia del caffè sia nata qui. Questa è un'edizione che vuole mettere al centro l'orgoglio e la tradizione».La rassegna si è trasformata in una miscela di aroma e cultura con veri e propri percorsi sensoriali e itinerari gastronomici. Eventi per tutti i gusti, a partire dall’incontro moderato dalla giornalistasulle ricette a base di caffè dello chef stellato«Il caffè è un ingrediente molto interessante e di grande ispirazione. Nella cucina è sempre un modo di impreziosire un piatto».Al Turin Coffee anche tanta solidarietà. Ai visitatori, infatti, è stata data la possibilità di partecipare alle attività di Onlus comeresidenza di bambini e famiglie che incontrano la malattia, perché bere caffè è anche unione e condivisione.