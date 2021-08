Tonno in scatola pieno di mercurio? Le alternative più salutari che contengono Omega-3

Il tonno in scatola è una vera benedizione per chi non ha molto tempo per cucinare ma deve chiaramente nutrirsi. Del resto non sempre si può uscire a cena, a meno che non si disponga di uno stipendio molto importante. Il tonno, dicevamo, sta bene un po’ con tutto, esattamente come il blu nei nostri armadi. Arricchisce gustose insalate, si sposa alla perfezione tra due fette di pane e in una piadina. Dietologi e nutrizionisti lo consigliano per il suo apporto proteico e l’alto contenuto di acidi grassi Omega-3.

Leggi anche: >> MANGI SANO MA INGRASSI LO STESSO? ATTENZIONE A QUESTA PARTICOLARE ALLERGIA

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Agosto 2021, 16:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA