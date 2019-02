Il Tommy Margarita, la ricetta di Federico Volpe del Dry Milano

Giovedì 7 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 10:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, barmanager del, ci insegna a preparare la famosa variante del classico Margarita che prevede lo sciroppo di agave al posto del Triple Sec.: 1 tazzina scarsa di Ocho Blanco Tequila 100% agave, 1 / 4 di tazzina di succo di lime, due cucchiaini di sciroppo di agave.: versare gli ingredienti in uno shaker o in una vaso pieno di ghiaccio per 3/ 4, agitare per 30 secondi, filtrare con un colino in una coppetta da cocktail precedentemente raffreddata.: il Tommy’s Margarita fu ideato nel 1990 da Julio Bermejo, figlio dei titolari del Tommy’s Restaurant di San Francisco, divenuto meta ambita di tutti i cocktail lovers.