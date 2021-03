Tiramisù Day, dai gusti più ordinati a domicilio alle città più golose nella classifica 2020 di Just Eat

È il dolce italiano al cucchiaio più famoso nel mondo e nel 2020, anno in cui è esplosa la pandemia, è stato anche il grande alleato dei golosi per fare il pieno di buonumore, perfetto “comfort food” anche grazie al servizio di consegna a domicilio. La morbida crema al mascarpone con caffè e savoiardi, infatti, anche con qualche piccola variante, ha avuto un boom di ordinazioni online: solo su Just Eat, la app di food delivery leader in Italia e nel mondo, e parte di Just Eat Takeaway.com, ne sono stati acquistati ben 22mila chilogrammi, con un balzo del +22,5% rispetto al 2019. A rivelarlo, in occasione del “Tiramisù day” che si celebrerà il 21 marzo, ma restando a casa, è proprio la piattaforma online, che svela anche delle divertenti “top ten” su gusti preferiti e città più ghiotte.

Secondo i dati analizzati, nella prima classifica trionfa, per la terza volta consecutiva dal 2018, la ricetta classica, grande favorita soprattutto se i dolci sono realizzati artigianalmente. Al secondo posto si posiziona il tiramisù al pistacchio e al terzo quello al caffè. Gli italiani osano anche con delle varianti più golose e originali, come quella alla Nutella (quarta) e alla Fragola (quinta). O, ancora, con la versione all’Oreo (sesta), alla Nutella e banana, settima classificata e al Pan di Stelle, ottava. Non mancano nella “top ten” il tiramisù con tocco esotico al tè verde (nono) e con il Mascarpone, solo decimo, ma in crescita rispetto al 2019. Tanto che quest’ultimo entra di diritto nei nuovi food trend del dolce, insieme alle proposte artigianali e fatte in casa al pistacchio e all’amaretto, o anche senza glutine e a mo’ di gelato.

Ma quali sono i mesi e i giorni dell’anno in cui ci si è rivolti maggiormente alla app? Il picco si è avuto tra ottobre e dicembre 2020, quando si è registrato il 34% degli ordini. Febbraio e marzo, che nel 2018 e nel 2019 erano rimasti in testa in questa speciale classifica, hanno invece visto trionfare il gelato. Tra tutti, è stato il 5 dicembre scorso, in particolare, a vincere come giorno del 2020 in cui è stato ordinato più tiramisù. Passando alle settimane, a Roma e a Milano ci si è rivolti al food delivery per il dolce innanzitutto di sabato, e poi di domenica e di venerdì. Per quanto riguarda la mappa delle città più golose della Penisola, è la Capitale a confermarsi sul podio anche come capitale del tiramisù a domicilio, con oltre 7.300 kg ordinati. Il suo gusto preferito? Il classico, che si posiziona favorito ovunque, prima di pistacchio e Nutella. Il secondo posto delle metropoli più ghiotte è Milano (oltre 1.600 kg) che, a differenza della Città eterna, subito dopo la ricetta classica incorona come migliore la variante più fresca ai frutti di bosco.

Genova è terza (oltre 1.400kg) con il gusto all’avocado e tè matcha tra i preferiti; Torino arriva quarta (oltre 1.200 kg) e spicca per i suoi ordini della variante al Limoncello. Trieste è quinta con 669 kg e la preferenza per il tiramisù al cardamomo; Bologna è sesta con 602 kg e i delivery della ricetta al mirto; Verona è settima con 357 kg, mentre Cagliari si attesta come ottava con 290 kg, Parma e Napoli come none a pari merito (267 kg) e Firenze da ultima classificata con 245 kg. Ancora: se Roma e Milano sono state anche le città in cui si è acquistato più tiramisù durante i lockdown, Torino, che sull’anno si è posizionata solo quarta, è stata la terza metropoli a effettuare più ordini durante il primo periodo di chiusura. Ma qual è l’identikit dell’italiano medio che si è rivolto alla piattaforma di food delivery per il tiramisù nel 2020? Se la percentuale di uomini e donne quasi si equipara - 51% contro 49% - indagando sulle fasce di età si scopre che, trattandosi di ordini su applicazioni, in linea con le tendenze di chi le scarica, il tiramisù è stato acquistato su Just Eat da chi ha tra i 25 e i 34 anni (37%), dai 35enni e fino ai 44enni (30%), dai giovani tra i 18 e i 24 anni (16%) e, infine, con un timido 10%, dagli adulti tra i 45 e i 55 anni.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Marzo 2021, 21:22

