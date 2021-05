Tè verde, tutti i benefici per la salute secondo la scienza

Il tè verde è un vero e proprio toccasana. In Oriente lo sanno da tempo immemore, ma ormai anche nel mondo occidentale sono in molti a farne un largo uso. Si tratta di una bevanda che si ottiene per infusione delle foglie della pianta Camellia sinensis della famiglia delle Teacee. I suoi benefici stando alla scienza sono davvero numerosi, vediamo quali sono i principali Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

Leggi anche: >> ATTIVA IL METABOLISMO CON QUESTE TISANE SPECIALI: TI AIUTANO A PERDERE PESO

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Maggio 2021, 11:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA