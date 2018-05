Taverna Flavia dove la Dolce vita è di casa

Sono “assaggi” di storia quelli che si possono gustare a Roma, alla Taverna Flavia, riferimento di gusto della Dolce Vita - e ancora oggi - come testimoniano nel locale le molte foto di personaggi di cinema, spettacolo e sport italiani e stranieri che ne hanno apprezzato sapori e accoglienza. Qui venivano Elizabeth Taylor e Audrey Hepburn, Frank Sinatra e Alfred Hitchcock, Valentino, fino ad arrivare a Hugh Grant e Gloria Gaynor, che in ogni soggiorno romano non manca di cenare in Taverna come ha fatto pochi giorni fa. A creare il “mito” del locale, il patron Mimmo Cavicchia, scomparso da pochi anni. A proseguirne la tradizione e a proiettarla nel futuro, la sua famiglia. «Ricordo ancora quando veniva Elizabeth Taylor - ricorda Franca Foffo, nipote di Cavicchia - io ero una bambina e mi colpivano tantissimo i suoi occhi, così grandi e belli». Le tante storie della Dolce Vita oggi sono le solide radici di un ristorante che sa guardare avanti, garantendo continuità di visione e qualità ma senza rinunciare alla modernità, come rivela la Carta dello chef Francesco Sciabbarrasi, tra piatti storici, da quelli della tradizione romana all’insalata Veruschka, con tartufi e champignon, creata per la nota modella, fino ad arrivare a nuove ricette, come il filetto alla Voronoff, affumicato al legno di faggio. Da non perdere pure i dolci della pastry chef Porzia Vitali.

Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 06:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..