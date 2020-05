Taleggio ritirato dal commercio: rischio ​listeria in due lotti, ecco quali

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Maggio 2020, 21:28

Laha dovuto ritirare dal commercio due lotti di Taleggio DOP per possibile presenza del batteriomonocytogenes, rilevata in autocontrollo. Il marchio del prodotto èI lotti coinvolti dal richiamo sono, con scadenze 19/06/2020 e 20/06/2020.ha invitato i consumatori a controllare il lotto del prodotto eventualmente acquistato, a non consumarlo e a restituirlo.