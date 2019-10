Suzy Bar, cocktail e lounge bar

Il Suzy è in via Solferino 29, Milano. Aperto da martedì a domenica, ore 18/02

Aperto da poco a Milano, in via Solferino, si propone come dive bar, ovvero come locale del quartiere. «Siamo un punto di riferimento per i residenti, quel tipo di posto dove si va anche da soli per fare due chiacchiere con gli altri clienti e si ordina “Il solito, grazie”!», raccontano i titolari, i fratelli Alessandro e Alessia Chierichetti., campionessa italiana di pattinaggio artistico. In carta, cocktail come Il Martinotto con Portobello Road Gin, Martini Extra Dry con side di mozzarellina di Bufala. C’è anche un menù food con piatti come il Jamón Pata Negra di Bellota tagliato al coltello.