Surfer’s Den, dalle onde al drink

da provare almeno una volta nella vita. Perché? Primo, per gli ottimi drink classici e signature sempre ben bilanciati e presentati con cura. Secondo, per il luogo, suggestivo, con dehor estivo affacciato su un giardino impreziosito da rose di varie specie.Terzo, per la cortesia e professionalità del personale: Yuri Gelmini, bartender citato persino dal New York Times con un passato nel mondo del rugby e Irene Bottura, gestore insieme all’ex campione di surf Francesco Aldo Fiorentino del locale. Che, per l’esattezza, nasce come un circolo per surfisti cui si può accedere solo se in possesso della tessera annuale Uisp o Arci, richiedibile anche in loco. Su Instagram: surfersden.