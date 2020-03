Suor Germana è morta: la cuoca di Dio aveva 82 anni, più famosa di Master Chef con "Le cartucce della suocera"

Suor Germana è morta: la cuoca di Dio aveva 82 anni: negli anni 80 e 90 con le sue ricette dai nomi sorprendenti (tipo "le cartucce della suocera") aveva raggiunto un'enorme popolarità, maggiore di quella di uno chef stellato dell'epoca e nemmeno raggiungibile dagli attuali masterchef. Un successo segnata da oltre venti libri best seller fra i quali "Quando cucinano gli angeli!" e la celeberrima Agenda della casa. La religiosa, che si chiamava Martina Consolaro, si è spenta a Caronno Varesino il 7 marzo e i funerali sono stati celebrati in forma privata per le restrizioni dovute al coronavirus.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Marzo 2020, 09:13

