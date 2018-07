Starbucks chiude 150 caffetterie, il titolo crolla in Borsa a Wall Street

diventa più ecologica. La catena di caffetterie annuncia due cambiamenti volti a ridurre la carta monouso e i rifiuti di plastica. Se da un lato è iniziato il processo di addio alle, dall'altro è previsto un addebitamento di 5 pence per ogni bicchiere di carta. Un'iniziativa che dividerà i clienti.Coloro che porteranno una tazza riutilizzabile per il loro caffè o altra bevanda calda riceveranno uno sconto, mentre quelli che chiederanno un bicchiere di carta pagheranno qualcosa in più.Ilper ogni bicchiere usa e getta sarà introdotto a fine mese nei locali britannici. Come riferisce il quotidiano Guardian, l'obiettivo è disincentivarne l'uso e favorire invece tazze riusabili.L'imposta sul latteè stata sperimentata con successo per tre mesi a Londra. Dal 26 aprile sarà esteso in tutti i 950 bar britannici della catena.Starbucks GB offre già uno sconto di 25 pence su ogni bevanda a chi si porta da casa la propria tazza. Ieri la catena americana, con sede a Seattle, ha annunciato che eliminerà tutte le cannucce di plastica dai suoi locali nel 2020.C'è stata una crescente pressione sulle aziende per ridurre la quantità di plastica e salvaguardare l'ambiente.ha confermato il mese scorso che avrebbe smesso di usare cannucce in tutti i ristoranti nel Regno Unito e in Irlanda, sostituendole con alternative cartacee a partire da settembre.