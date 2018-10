Il segreto dello Spritz secondo Alessio

Il barman Alessio Miraglia delle Biciclette di Milano insegna come preparare il cocktail più consumato in assoluto al bar.



Ingredienti: 2 tazzine di Prosecco, mezza tazzina di seltz o soda, 1 tazzina di Aperol. Si realizza direttamente nel bicchiere. Riempire di ghiaccio un thumbler basso, quindi inserire tutti gli ingredienti. Guarnire con una fettina di arancia.



La curiosità: lo Spritz risale ai tempi dell'occupazione austriaca del Lombardo Veneto. All'inizio, per Spritz si intendeva un bianco vivacizzato con seltz. Poi, si è aromatizzato con una spruzzata di bitter. La ricetta ufficiale prevede il Campari, non l'Aperol.

Giovedì 18 Ottobre 2018