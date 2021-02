Sonia Peronaci, nel nuovo libro tour d'Italia in 80 ricette: «Tutti siamo chef»

Da Nord a Sud ai fornelli con Sonia Peronaci. La pioniera delle ricette sui blog - storica fondatrice del fortunatissimo format Giallozafferano poi venduto nel 2008 («se non tornassi indietro, non lo avrei ceduto: è stato un errore», dice), volto dell'omonimo sito di cucina, soniaperonaci.it e di Sonia Factory, lo spazio multifunzionale nel cuore di Milano che è il suo quartier generale - sforna un altro libro La cucina di Sonia Peronaci - Viaggio goloso tra i sapori d'Italia con cui, dagli antipasti ai dolci, passando per primi e succulenti secondi, attraversa il nostro Paese. «La cucina italiana è composta da tante cucine diverse, - racconta - tutte caratterizzate da prodotti e tecniche derivanti da territori ricchi di tradizione e cultura gastronomica. Io sono affascinata dalla scoperta di tutto questo. Perché è dalla tradizione che bisogna partire».



Figlia di ristoratori, un passato da commercialista, lavoro che abbandona per dedicarsi totalmente alla sua cucina e alle ricette «che pubblicavo di notte» e che le hanno portato la notorietà. In queste pagine 80 titoli golosissimi «e alla portata di tutti», - dalla pasta alla gricia ai maritozzi, dalla bagna cauda al brandacujun - con illustrazioni e passaggi spiegati nel dettaglio «perché ognuno di noi possa sentirsi un vero chef italiano».



riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Febbraio 2021, 08:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA