Signorvino apre il terzo store della Capitale: l'enoteca con cucina a Piazza Barberini

Signorvino, la catena di enoteche con cucina lanciata nel 2012 da Sandro Veronesi, ha inaugurato il terzo store capitolino (il ventiduesimo in Italia) portando nel cuore storico della città, a Piazza Barberini, il suo format tra eccellenza enogastronomica, degustazioni ed eventi che orbitano nell’universo wine&food.

Nel nuovo spazio Signorvino è possibile acquistare una bottiglia, pranzare o cenare a un passo dalla Fontana del Tritone di Bernini, godersi un aperitivo degustando un bouquet di abbinamenti sempre nuovi, partecipare a sessioni di wine-tasting, corsi di avvicinamento al vino per i neofiti o masteclass per gli appassionati.

Oltre 2000 le etichette in catalogo, rappresentative dei territori italiani a maggior vocazione vinicola. Per una selezione da intenditore che incrocia nomi blasonati e piccole produzioni, frutto di un intenso lavoro di scouting tra i filari del Belpaese, inoltrandosi fino ai suoi confini più estremi.

Accanto alla sua enoteca, Signorvino ha sviluppato un concept gastronomico che mette al centro il connubio vino-cibo e la qualità di prodotti e materie prime, preferendo le filiere virtuose e i presidi Slow Food per garantire freschezza e genuinità. Il suo menu è in continua evoluzione, con un occhio particolare alla stagionalità e alla sperimentazione sui piatti della nostra tradizione. Infine, a partire dal prossimo autunno, Signorvino si prepara ad ospitare un calendario di eventi dedicati ai wine lovers, con un ciclo di lezioni per ogni palato e una serie di cene in formula degustazione con pregiati abbinamenti food-wine.

