Sidecar, il cocktail secolare facile da preparare: la ricetta di Livio Morena

di Nicole Cavazzuti

All day drink, pare ideato ai tempi della grande guerra al bar Chatham di Parigi., bartender del Drink Kong di Roma, ci insegna come prepararlo a casa. Ecco la ricetta del1 tazzina di cognac, un quarto di tazzina di succo di limone, un quarto di tazzina di Triple Sec.versate in uno shaker del ghiaccio e tutti gli ingredienti. Agitate per 15 secondi e servite in una coppetta da cocktail prima raffreddata.: per un certo periodo il drink veniva servito con il bordo del bicchiere orlato di zucchero.potete sostituire il cognac con il brandy.