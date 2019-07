Se il Clover Club incontra l'assenzio

di Nicole Cavazzuti

Giovedì 18 Luglio 2019, 05:01

(nella foto sotto), barmanager del LoudBar di Terracina, ci svela i segreti per realizzare a casa la sua variante del Clover Club nel segno dell'assenzio.1 tazzina da caffè di London Dry Gin, mezza tazzina da caffè di succo di limone, mezza tazzina da caffè di sciroppo di lamponi, tre gocce di albume pastorizzato, un cucchiaino da caffè di assenzio.: inserire abbondante ghiaccio e tutti gli ingredienti in uno shaker o in un barattolo di vetro dotato di tappo. Agitare con forza e versare in una coppetta. Si può guarnire con un lampone e una foglia di aneto.: il Clover Club è amato soprattutto dalle donne per il colore rosa e per la moderata gradazione alcolica.