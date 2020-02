A San valentino cocktail d'amore: drink a tema nei locali di Milano e Roma

La festa dell'amore si avvicina e sono molti i cocktail bar che per San Valentino offrono un drink speciale. Un altro segnale che la mixology oggi sia di moda. E non è tutto. Per la prima volta, Milano e Roma sono unite in un'iniziativa nel segno della festa degli innamorati: Cocktail d'Amore. In sostanza, un circuito di locali delle due città presentano per l'occasione un drink speciale, fuori lista, ovviamente a tema.

MILANO vicino a Piola, il Milord di Cristian Lodi lancia il Milord in Love (piazza Bernini 3), in zona Lima il Sapori Solari Cocktail Bistrot (via Stoppani 11) propone un menù speciale con drink ad hoc e l'Atmosphere Pub (via Eustachi 15) il Sin Rose, un after dinner dal sapore acidulo e speziato. E ancora: accanto a corso Como l'elegante Terrazza Calabritto (via Monte Grappa 7) offre Elisir d'Amore, rivisitazione del Rossini dal gusto morbido ma non dolce grazie al karkadè (ovvero, il calice carnoso del fiore dell'Hibiscus).

ROMA a due passi dal MAXXI, al Metropolita (piazza Gentile da Fabriano 2) c'è il One Love, twist del Clover Club decorato con petali secchi di rosa edibili. Mentre per un brindisi con vista sul Colosseo, Oppio Caffè (via delle Terme di Tito 72) offre John Lennon Collins e Yoko Ono Sour: una reinterpretazione del Tom Collins per lui e del Gin Sour per lei.

