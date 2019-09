Sakeya, il "vino di riso" che strega i meneghini

La prima House of Sake in Italia, dove il noto vino di riso è protagonista di una cantina (la più grande d'Europa) con etichette di tutte le 47 prefetture giapponesi, tra versioni spumantizzate, affinate, non filtrate e non diluite. Tutte da scoprire e da provare, in un bistrot ricco di pezzi d'antiquariato jap, seguendo i suggerimenti dei sake sommelier in sala, in abbinamento a piatti inusuali della tradizione culinaria del Sol Levante, ideati dallo chef Inoguchi. Un menu che spazia dalla brace giapponese al carbone per spiedini spettacolari agli Obanzai (tipici di Kyoto), tra cui spiccano il Sashimi di Wagyu qualità A5 scottato su nuvola di riso croccante, insalata di daikon e uovo cotto a bassa temperatura, le Polpette di polpo in tempura al nero di seppia, fino ai piatti iconici di chef Masa, come il Carrè di agnello marinato al koji cotto al carbone e il Polpo confit cotto in tre fasi con crema di peperoni e cozze al sake.



Sakeya - Milano, via Cesare Da Sesto 1 - tel. 02/94.387.836 - chiuso domenica - Costo: 60 euro.

