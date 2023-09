Sagre, gli eventi dal 30 settembre ne Lazio: tartufo e cioccolato a Subiaco, porcino a Oriolo Romano. Tutte le date

di Redazione web

I sapori dell'autunno protagonisti di sagre e eventi nel Lazio. Dal fungo porcino al tartufo, dalla patata al miele, tutti gli appuntamenti.

Subiaco (RM), Tartufo e cioccolato - 30 sett/8 ott

Rullano i tamburi. Squillano le trombe. Sua maestà il tartufo fa il suo ingresso in tavola. Accompagnano dal fedele e ghiotto cioccolato. Ed è così che il 30 settembre, il 1, 7 e 8 ottobre la Rocca Abbaziale di Subiaco spalanca le porte per tutti coloro che appassionati di buona cucina, cultori del gusto e amanti della genuinità vorranno sedersi a tavola con i protagonisti della festa “tartufo e cioccolato”.



Il porcino, re della tavola a Oriolo Romano, 22/30 settembre

Se sei goloso del fungo porcino, Oriolo Romano è la tua destinazione, dal 22 al 30 settembre ti attende con una sagra dedicata al fungo più buono della tavola, e non solo. Tante saranno le possibilità di trascorrere un fine settimana Fuoriporta all'insegna della bontà e genuinità, per tutti i palati. È infatti previsto un menù fatto solo per celiaci, ma anche un menù senza porcino: fettuccine al ragù, di bontà assicurata. Cremolato di More come dessert!



Leonessa, la patata è in sagra 6-7-8 ottobre

Fritta, oppure unita all’impasto per gli gnocchi, la patata è la protagonista di Leonessa, dove il 6,7,8 ottobre prende vita la 33° sagra a essa dedicata.

Regina della tavola per un intero fine settimana, la patata leonessana, è unica e sola, perchè è qui che cresce, dove c'è l'aria buona del Terminillo che cinge tutta la zona e l'ottima qualità della terra.





Casaprota, sapori d'autunno 21-22 ottobre

Olio novello, tartufo, gnocchetti acqua e farina, la castagna rossa del cicolano, le fregnacce. È un elenco lungo e saporito quello che racconta il fine settimana di Casaprota, lassù, a pochi passi da Roma e da Rieti, dove il 21 e 22 ottobre si aprono le porte ai visitatori che golosamente vorranno affondare la forchetta nelle bontà gastronomiche della sabina. Questo è poi il periodo della raccolta delle olive, avrete la possibilità di assistere alla frangitura delle olive al frantoio. Saltate in macchina e partite.



Torricella in Sabina, il miele millefiori protagonista 29 ottobre

