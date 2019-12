Sacripante, nel cuore di Roma un mix di arte, moda e drink

Cocktail bar, boutique e art gallery, il Sacripante di Wilma Silvestri nel rione Monti di Roma ha appena cambiato drink list.



A firmarla è Alessio Giovannesi, talentuoso bartender del Baccano (70esimo locale nella classica dei World's Best Bars) che ha studiato un menù pensato per enfatizzare il legame fra moda, mixology e arte. Già, perché il locale è sede di mostre temporanee, nonché boutique.



Qui si bevono ottimi classici e validi signature come il Cardinale (variante del Negroni) e il Paper Plan a base di Bourbon, Montenegro e Aperol. Suddiviso in tre sale, l'area bar ricorda negli arredi una vecchia farmacia, con bottiglie e bicchieri di vetro originali degli anni '20 e uno splendido bancone impreziosito da una cornice proveniente da una chiesa del 700. Giovedì 5 Dicembre 2019, 10:20

