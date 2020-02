Il Rusty Nail spiegato da Francesco Martini

di Nicole Cavazzuti

Francesco Martini, bar manager del Cucù di Vicenza, ci spiega come preparare a casa il Rusty Nail, un cocktail nato negli Stati Uniti negli anni ’60 che omaggia la Scozia. Drink after dinner, ha un tenore alcolico alto.

Ingredienti: una tazzina da caffè scarsa di scotch whisky, poco meno di metà tazzina da caffè di Drambuie, ghiaccio.

Preparazione: costruire direttamente nel bicchiere old fashioned precedentemente raffreddato. Inserire il ghiaccio, versare il whisky e il Drambuie, mescolare e guarnire con una fettina di limone.

La curiosità: il Drambuie è un liquore scozzese a base di whisky, miele, erbe delle Highlands e altre botaniche. La ricetta è segreta. Giovedì 6 Febbraio 2020, 08:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA