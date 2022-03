Roma, ritorno nella bottega “come una volta”: a tavola da Aventina tra delizie enogastronomiche e atmosfere chic

Un invitante banco di carni selezionate attentamente frollate, formaggi e salumi dei presìdi Slow Food, ma anche un angolo del pane e tanti scaffali ricolmi di eccellenti qualità di pasta, riso, conserve, vino e tanto altro ancora. Tra essi trovano spazio dei tavoli di legno che invogliano a sedersi e a provare quanto viene proposto nel locale. È il prelibato mondo dalle atmosfere chic e ad alta intensità di bontà di Aventina - Carne e Bottega. Niente di più della classica salsamenteria da fuori, molto altro una volta varcata la soglia d’ingresso. Ospitata al civico 9 di via della Piramide Cestia a Roma, la nuova insegna enogastronomica di Andrea Ceccarelli ha inaugurato la sua avventura la scorsa estate ed è già di riferimento nel quartiere signorile e raffinatissimo dell’Aventino e non solo. La sua formula che punta a far riscoprire il valore dell’artigianalità e delle eccellenze della tavola, disponibili sia a portar via che per un pranzo o una cena da consumare sul posto, ha anche convinto volti noti del cinema, da Paolo Virzì a Micaela Ramazzotti fino a Ferzan Özpetek, clienti habitué.

Ad accogliere gli avventori ci sono; il gastronomo, sempre pronto a far assaggiare il prosciutto più dolce o il più prelibato: spicca, tra gli altri, il Joselito Gran Reserva (290 euro al chilo), considerato il migliore del mondo; il macellaio, che dà il giusto consiglio per il taglio dell’arrosto da preparare per gli ospiti (come per la T-bone più incredibile di Roma); o ancora il fornaio, che fa ritrovare il suono del pane croccante con il suo inconfondibile sapore, oppure il sommelier, che indica il vino perfetto a seconda degli abbinamenti con il cibo. Dietro il bancone, invece, c’è il regno dello chef romano Matteo Militello, appassionato di cucina carnivora e ideatore di un menu che garantisce una originale esperienza per gourmand che apprezzano i piatti semplici e genuini ripensati come li farebbe “una nonna 4.0” attenta alla qualità degli ingredienti e al rispetto della nostra terra, ma al passo con i tempi e con una visione moderna. Da Aventina la carne è la più pregiata ed è frutto di un minuzioso lavoro di ricerca in cui sono state individuate le migliori razze allevate nei pascoli del territorio italiano, con uno sguardo anche al panorama estero.

Nella fase di pre-opening lo chef ha rintracciato allevamenti senza impiego di OGM o antibiotici, piccole fattorie che valorizzano il rapporto uomo-animale dove non esiste lo stress favorendo così la resa di carni e latte. «In passato sono andato a caccia - spiega Militello - e ho capito cosa significasse rispettare l’animale e l’ambiente. Questa pratica è fondamentale e, insieme all’etica, costituisce un unico filone che migliora la vita dell’animale, ha un minore impatto sulla natura e perfeziona notevolmente le produzioni». In bottega c’è la Fassona piemontese di Oberto, una razza allevata tra le province di Cuneo e Torino, esclusivamente capi femmina che vantano una naturale distribuzione del grasso per una carne più tenera e saporita. Ma da Aventina si assiste al grande ritorno del Coniglio che è pressoché scomparso nei menu di molti ristoranti e non mancano la Sashi di origine finlandese, la Rubia Gallega come massima espressione della carne spagnola e la Wagyu giapponese, la carne di manzo migliore al mondo.

Dal banco al piatto, gli appassionati della carne ai tavoli di Aventina si ritrovano quindi nell’“eden” della brace grazie all’uso del broiler, una griglia professionale su tre pietre ollari incandescenti che garantisce una cottura salutare, un gusto inconfondibile e una reazione di Maillard perfetta e omogenea. In abbinato, Militello impiega la metodologia a bassa temperatura per le carni che necessitano invece di lunghe cotture. Un nuovo modo di gestire la griglia, riproducendo una delle tecniche più antiche con l’effetto crispy che trattiene i succhi e i liquidi all’interno, mentre le estremità rimangono croccanti. Per cominciare, invece, Aventina è il posto giusto in cui provare i taglieri di salumi e formaggi, come le selezioni Slow Food che portano nel piatto un trionfo di mortadella, prosciutti, salami o altri assaggi monotematici, come i cinque prosciutti tagliati a mano accompagnati da una focaccia home made. Poi, tra un calice di vino e una birra artigianale, si va avanti a seconda dei gusti, appagando la propria curiosità tra primi con carne di ragù bianco, vellutata di zucca, carpaccio di cervo e ancestrali piatti a base di midollo alla brace.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Marzo 2022, 14:20

