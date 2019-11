Vivi Bistrot, tutto il gusto nel cuore di Palazzo Braschi a Roma

C’è il gusto nel cuore di Palazzo Braschi. Vivi Bistrot, uno dei cinque locali omonimi creati da Daniela Gazzini e Cristina Cattaneo, aperto dalla prima colazione fino alla cena, presenta una cucina creativa e ricercata, basata su cibi sani e biologici, incentrata sull’attenta selezione della materia prima e la tradizione, anche sapientemente rinnovata, con ricette italiane e internazionali. Non manca lo sguardo all’arte. L’offerta, infatti, include proposte concepite per “accompagnare” le esposizioni del Museo di Roma a Palazzo Braschi. Così, per la mostra “Canova. Eterna bellezza”, visitabile fino al 15 marzo, sono previsti aperitivi ad hoc. La Head Bartender Sara Paternesi ha ideato i drink Amore&Psiche (gin alla lavanda, prosecco, limone), e Canova Spritz, affiancati da piatti del Veneto, come baccalà mantecato con sfoglie di polenta fritta. Non solo arte: il 28, cena di Thanksgiving.



Vivi Bistrot - Roma, piazza Navona 2, tel. 06/68.33.779 - chiuso lunedì - costo: da 3 euro. Mercoledì 20 Novembre 2019, 06:00

