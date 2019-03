Il Tree Bar sbarca anche sul Ponte Milvio

Il Tree Bar va alla conquista di Ponte Milvio. Forte del successo del ristorante al Flaminio, il gruppo avvia un ulteriore progetto, la pizzeria con cucina TreeToo. A occuparsi del forno a legna, il pizzaiolo Alessandro Angelieri. Firma la cucina, invece, lo chef Roberto De Santis. L’offerta è incentrata su farine, impasti e ingredienti di farcitura di alta gamma perlopiù da agricoltura bio. In carta, tra le varie proposte, spiccano le “pizze agricole” con ingredienti di stagioni provenienti dall’orto, e le regionali, servite con rotazione a mensile. Si inizia con un omaggio ad Amatrice, con la pizza amatriciana e la tre caci e pepe. Vari gli impasti, con basi come multi cereali, farro, segale e canapa. Dalla cucina, fritti, burger, wok, insalate, ricette vegane. Non mancano collaborazioni tra le due anime del locale, come i “mascalzoncelli”, piccoli calzoni infornati e fritti, con mozzarella e alici oppure speck e taleggio.



Tree bar - Roma, via Prati della Farnesina 76, tel. 06/52.72.30.38 - chiuso lunedì - Costo medio 10/25 euro © RIPRODUZIONE RISERVATA