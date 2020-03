T-Bone Station, un angolo di America a Roma

Hamburger con provola, cipolla caramellata, bacon, zucchine, per gli amanti della carne. Burger di salmone con pomodorini e avocado con salsa ranch, per chi preferisce il pesce. O di spinaci bio con verdure grigliate, per i vegani.



È negli home made burger il cuore dell’offerta della T-Bone Station, ristorante ideato sul modello della classica steakhouse Usa, che propone consegne a domicilio per tutto il suo menu, per regalarsi una cena speciale anche in casa. Tra le specialità ovviamente la T-Bone. In carta pure sapori Tex-Mex, un’ampia selezione di fritti, tra anelli di cipolla e nuggets di pollo accompagnati da patatine.



Non mancano insalate, come la Fillet Salad, con lattuga, filetto di manzo, grana a scaglie, pomodorini, aceto balsamico e crostini di pane. Le portate principali sono servite con un contorno a scelta. Perfetto per chi ama la cucina stile Usa.



T-Bone Special - Roma, via Crispi 29/31; Tel 066787650 Costo: 15/25 euro, aperto tutti i giorni. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Marzo 2020, 06:00

