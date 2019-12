Pop's, a Roma apre la bakery che ti trasporta a New York

Pancake con sciroppo d’acero e frutti di bosco, cinnamon roll, ma anche pollo fritto, patate dolci, alette in salsa barbecue, burger. Basta varcare la porta di Pop’s, Bakery & Diner ideata da Giulia Gioannini, inaugurato ieri a Prati, per sentirsi improvvisamente a New York. Questione di passione e cura per i sapori, quelli veri, dolci e salati degli States. Nella carta, le tradizioni americana e italiana dialogano per soddisfare ogni palato.



L’eccellenza dell’offerta si valuta già dalle consulenze per cucina e pasticceria, rispettivamente di Marco Morello e Roberta Gesualdo. Accogliente, coinvolgente e ben strutturato, il locale merita di essere provato in più momenti della giornata, dall’imperdibile american breakfast, per sentirsi in vacanza in un susseguirsi di coccole di gusto, fino alla cena. Da non trascurare una pausa per una cioccolata calda e un dolce. Fa bene a occhi, palato e umore.



Pop’s - Roma, via Cesi 36 - tel. 06/32.33.661 - chiuso domenica - costo medio: 3-20 euro. Mercoledì 11 Dicembre 2019, 06:00

