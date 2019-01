Osteria dell'Ingegno, tra tradizione e innovazione nel ristorante-salotto

È nella tradizione romana, rivista e ammodernata, il segreto del gusto dell’Osteria dell’Ingegno, nella carta proposta dallo chef Daniel Celso che, dopo aver lavorato con gli stellati Cristina Bowerman e Lele Usai, è tornato nel locale a corso Trieste, ristrutturato e concepito come un salotto. Crocché di baccalà pinoli e uvetta con insalatina di puntarelle, ma anche tiella di Gaeta alle scarole con battuto di alici e caciocavalli sono alcuni degli antipasti. I primi romani non mancano ma sono affiancati da piatti come gnocchi di ricotta e cavolo nero, burro, salvia e crema di zucca e polenta morbida al sugo di spuntature di cinta senese a “scaldare” la tavola invernale. E ancora, ovetto bio dei Monti Cimini con funghi cardoncelli, tartufo nero uncinato e pecorino dolce. Ai dolci pensa la pastry chef Alessandra D’Amato. Articolata la selezione di etichette, con particolare attenzione per quelle laziali.



Osteria dell’Ingegno - Roma, corso Trieste 146 b, tel. 06/84.12.128 - chiuso lunedì - Prezzo medio 40 euro.

Mercoledì 30 Gennaio 2019