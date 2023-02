Mirabelle, un viaggio nelle tradizioni della tavola

di Valeria Arnaldi

È il concetto di tempo, da vivere e, più ancora forse, da dedicare – agli altri e, a volte a se stessi, comunque sempre al bello e al buono – a farsi motore della proposta di gusto del Mirabelle dell’Hotel Splendide Royal, firmata dallo chef Stefano Marzetti. Il tempo è quello che lo chef riserva alla creazione del piatto, dalla ricerca allo studio, fino alla realizzione. Ed è anche quello delle coccole di sapore che si concedono gli ospiti, invitati a fare un vero e proprio viaggio nella storia, nei profumi, nelle tradizioni della tavola, ma anche verso le sue nuove frontiere. In tale visione, Roma si fa teatro di gusto e “musa”.

«La cucina è un po’ come Roma – spiega Marzetti – una continua sorpresa». Ecco allora, il Rocher di carciofi alla romana, cremoso di pecorino, mele verdi e rapa rossa, ad aprire il pasto, seguito magari dai Fusilloni alla carbonara con asparagi verdi al tartufo nero pregiato, poi da Black cod al tartufo nero pregiato, spuma di patate e scorzonera alle nocciole tostate, in un intenso dialogo tra l’Urbe - splendida la vista dalla terrazza gourrmet - e suggestioni anche internazionali, alla ricerca di una precisa idea di sapore, capace, appunto, di “rompere” la clessidra, e far dimenticare il tempo che passa, fermandolo nel piacere dell’assaggio. Una cucina intelligente, studiata e coinvolgente, capace di emozionare.

MIRABELLE

Roma, via di Porta Pinciana 14, 0642168838, aperto tutti i giorni, chef: Stefano Marzetti, costo: 140 euro, www.mirabelle.it.

