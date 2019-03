Mirabelle, cucina raffinata con vista sul Cupolone

Villa Medici, Trinità dei Monti, San Pietro: è una vista speciale quella che si gode dal ristorante Mirabelle, terrazza gourmet nel cuore della città, al 7° piano dell’hotel Splendide Royal. A firmare la proposta di gusto, lo chef Stefano Marzetti. La cucina è ricercata, gioca con la tradizione per ripensarla in accostamenti inusitati capaci di stupire occhio e palato. Si comincia con il “mandarino” di foie gras con pan brioche di carrube o la croccantella di asparagi verdi, uovo 65° e spuma di parmigiano vacche rosse, che lo chef suggerisce di ultimare con tartufo bianco.



Si prosegue con paste, zuppe, risotti, dagli irresistibili cappellotti di pasta fresca, zucca mantovana, mandorle tostate e caciocavallo podolico al risotto al salto nero con seppie, gamberi rossi e guazzetto alla cacciatora. Interessanti i secondi, con piatti di carne e pesce. Anche qui la filosofia è sorprendere con ricette creative che assicurano la pienezza del gusto. Si spazia dal filetto di orata al sale, radicchio brasato, cremoso di patate, maionese allo zenzero al maiale iberico, agrodolce di verza, purea di fagioli, chips al tandoori. Da non perdere il sottobosco di lumache. Tra i dessert, il “Settimo Cielo”, cioccolato con cuore di nocciola e pepite d’oro. Non mancano piatti per celiaci, come la pezzogna in guazzetto di pomodoro, olive, capperi, scarola brasata, patate novelle.



Mirabelle Roma, via di Porta Pinciana 14 - tel. 06/42.16.88.38 Chef Stefano Marzetti Aperto tutti i giorni. Costo medio 110/130 euro © RIPRODUZIONE RISERVATA