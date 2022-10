Meh, viaggio nello street food pugliese

di Sabrina Quartieri

Il “Tacco d’Italia” da bere e da mordere nel cuore di Roma. Arriva in via dei Chiavari, a pochi passi da Campo de’ Fiori, “Meh!Esclamazioni gastronomiche pugliesi”. Uno street food e bottega che vanta la consulenza di Pietro Zito, cuoco contadino e patron del pluripremiato ristorante Antichi Sapori del borgo rurale di Montegrosso ad Andria. La proposta per il locale capitolino con laboratorio a vista è di panini gourmet di terra e di mare. Come l’iconico Cozzalone con Cime di rapa, Stracciatella di Andria, crumble di Tarallo, Acciughe di S. Spirito. O, ancora, la Bomba, per gli amanti delle Melanzane, dei Carciofi e dei Funghi con aggiunta di Peperoncino, oppure la Caprese, con Pomodoro secco di Barletta in due consistenze, Cuore di burrata di Andria e Origano.

Da consumare in loco su sedute alte e mensole d’appoggio, altrimenti ordinandole da asporto o sulle piattaforme del delivery, le appetitose protagoniste del “Meh-nu” non dimenticano l’inimitabile focaccia di Bari Vecchia, farcita anche con la mortadella dei Fratelli Roccia, mentre per l’offerta beverage si punta sulle birre artigianali non filtrate e non pastorizzate di un micro-birrificio pugliese che usa solo la qualità dell’orzo del Tavoliere, dei luppoli e dei lieviti selezionati.

Meh! Escalamzioni gastronomiche pugliesi. Roma, via dei Chiavari 33; tel. 0688977489; www.esclamazionigastronomiche.it; sempre aperto; costo medio 13 euro

