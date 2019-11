Marì, a Roma il maritozzo in tutte le declinazioni

I salati “Remo”, con le polpette al sugo, e “Romolo”, con la coda alla vaccinara. Poi i dolci, “Nanni” - tributo al film Bianca di Moretti - con crema di nocciole dei Monti Cimini fondente o al latte, e “Ottavia”, con ricotta e visciole. Senza trascurare il “Vegan”, con formaggio di anacardi e maionese vegana di rape rosse. Gioca con la tradizione - non manca il “classico” con panna montata espressa - arrivando a interessanti sperimentazioni l’offerta di Marì, indirizzo consacrato al maritozzo, con oltre venti combinazioni, anche mini, in un vero e proprio viaggio nei sapori regionali, con incursioni nel gusto internazionale.



Nella proposta, take-away, catering e delivery, nonché bottega per acquistare alcuni dei prodotti artigianali usati nel locale. Gli impasti sono tre, dolce, non dolce e vegano con curcuma e semi di papavero. La lievitazione è di almeno sei ore. Da provare i cocktail.



Marì - Roma, via Urbana 31, tel. 06/78.312.842 - chiuso martedì - costo medio: 3-4,50 euro. Mercoledì 13 Novembre 2019, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA