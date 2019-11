Casa Coppelle, sapori italo-francesi a Roma

A pochi giorni dal suo decennale, Casa Coppelle gioca con il gusto, ribadendo il dialogo tra tradizioni e sapori italiani e francesi. Grande attenzione è dedicata allo studio delle varie cotture, nonché alla selezione della materia prima. Immancabile, nel pieno rispetto della cucina francese, l’uso di salse studiate per esaltare le ricette. Tra le proposte, il foie gras fatto in casa, i tortellini ripieni di carciofo con salsa alla gricia, il carré d’agnello affumicato alle erbe con panache di verdure di stagione. Tanti gli eventi ad hoc. Domenica 24, per il ciclo Incontri - Rencontre, lo chef Fabio Rossi, firma del ristorante, incontra lo chef Marcello Trentini dello stellato Magorabin di Torino. Il menu della serata spazia da lingua, gamberi e mandarino a maccheroncini al pettine con baccalà, crema di ceci, cipolla rossa e rosmarino. E ancora, dal maialino alla Rossini fino al millefeuille cacao, olio e.v.o. e cachi.



Casa Coppelle - Roma, piazza delle Coppelle 49 - tel. 06/688.917.07 - sempre aperto - costo medio: 60/90 euro. Mercoledì 20 Novembre 2019, 06:00

